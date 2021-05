Column: kabinet ontkomt niet aan kwijtschelding

CPB-directeur Pieter Hasekamp pleit voor het gericht kwijtschelden van schulden. Ⓒ ANP/HH

Het duurt even, maar dan draait ook het Centraal Planbureau bij. In februari wilde directeur Pieter Hasekamp alleen nog zuinigjes zeggen dat de politiek moet ’nadenken’ over schuldkwijtschelding. Met veel grote aarzeling: want hoe eerlijk is het dat de belastingschuld van de ene ondernemer wordt weggestreept, terwijl de andere ondernemer steeds keurig belasting heeft betaald?