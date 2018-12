AEX boven 500 punten richting weekend

De AEX-index sloot 1% hoger op 503,98 punten. De Midkap steeg 0,5% naar 666,05 punten. De beursgraadmeters in Londen (+1,3%), Parijs (+0,7%) en Frankfurt (+0,1%) kleurden eveneens groen. Wall Street stond aan het einde van de middag 1,2% tot 1,5% lager.

„De beurskoersen gingen vrijwel over de hele linie omhoog. Maar het sentiment blijft wispelturig met het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Brexit”, zei vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp (Fintessa). Ook de in korte tijd stevig gedaalde olieprijs is volgens hem niet goed voor de aandelenhandel. De prijs van het ’zwarte goud’ was vanmiddag trouwens in herstel: een vat Brentolie werd 4,7% duurder verhandeld op $62,88. Het OPEC-kartel bereikte een akkoord over de beperking van de olieproductie.

Nijkamp houdt er rekening mee dat er volgende week opnieuw wat onzekerheid kan komen op de beurzen. Voor dinsdag staat de stemming over de Brexit-deal gepland in het Britse parlement, al verschenen er vandaag berichten dat de stemming mogelijk wordt uitgesteld omdat het onzeker is of de overeenkomst op een meerderheid kan rekenen. Vervolgens komt de ECB donderdag met het rentebesluit en geeft bankpresident Mario Draghi een persconferentie. „Daarna kunnen beleggers wellicht rustig het jaar uit”, aldus de vermogensbeheerder van Fintessa.

In de bijna volledig groen gekleurde AEX kon Royal Dutch Shell (+2,6%) gas geven dankzij de productieverlaging die binnen het OPEC-kartel werd afgesproken. De productie wordt met 1,2 miljoen vaten per dag ingeperkt, zo kwamen de OPEC-leden en bondgenoten als Rusland overeen.

In de oliehoek lag ook tankopslagconcern Vopak (+2,3%) er opgewekt bij. Biotechbedrijf Galapagos (+2,8%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen.

Verffabrikant AkzoNobel steeg 1,2%, na een positief rapport van effectenhuis Jefferies. KPN kreeg er 1,8% bij na een pluim van zakenbank Credit Suisse.

ING pluste 0,3%. Toezichthouder De Nederlandsche Bank gaat niet toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. De ING-top kwam in opspraak door de witwasaffaire, die dit jaar werd geschikt voor €775 miljoen en leidde tot het vertrek van bestuurslid Koos Timmermans.

Chipmachinefabrikant ASML (-1,4%) was de grootste daler in de AEX. Aalberts Industries (-0,6%) en kabelaar Altice Europe (-0,4%) leden eveneens koersverlies.

In de Midkap voerde bodemonderzoeker Fugro (+4,5%) de lijst met winnaars aan dankzij de hogere olieprijs. Betalingsdienstverlener Adyen werd 2,6% hoger verhandeld. Maaltijdenbezorger Takeaway.com (+2,4%) was ook in trek.

Voedingsmiddelengroothandel Sligro (-1,9%) was de rodelantaarndrager onder de Midkappers. Chipmachinefabrikant ASMI liet 1,7% liggen.

Air France KLM vloog 1,2% lager. De luchtvaartmaatschappij houdt de recent in het leven geroepen prijsvechter Joon toch in de lucht, meldt de Franse krant Les Echos. De Franse krant baseert zich op uitlatingen van topman Ben Smith tijdens een bijeenkomst met vakbonden. Vorige week berichtte Le Figaro nog dat Smith juist wil stoppen met Joon en meer zou inzetten op het merk Air France.

Smallcapfonds Pharming liet weten positieve resultaten te hebben behaald bij een Berlijnse studie met het middel Ruconest tegen actuele zwellingen. Het biotechbedrijf steeg 5,1%.

Voetbalclub Ajax (+1,7%) raakt de talentvolle Frenkie de Jong na dit seizoen zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint Germain (PSG). De club uit Parijs is bereid €75 miljoen te betalen voor de speler, meldt De Telegraaf. De Jong wordt daarmee in één klap de duurste Ajax-speler uit de historie. Het aandeel Ajax steeg vanochtend bij een koers van €15 naar het hoogste punt ooit.

