Aanbetaling in rook op door bankroet: zo kun je dit leed voorkomen

Een aanbetaling voor een grote aankoop is bepaald niet zonder risico’s. Maar een garantiefonds kan bescherming bieden. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een aanbetaling doen voor een grote aankoop is bepaald niet zonder risico’s. Daar zijn ook Ruud en Nanda achtergekomen. Zij betaalden €280.000 aan voor de bouw van hun droomhuis in Medemblik. Maar door het faillissement van hun aannemer zijn zij hun geld nu kwijt en zitten zij ook met een forse schuld zonder dat hun woning is gebouwd. Hoe kun je deze ellende zelf voorkomen?