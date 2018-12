'Onzekerheid rond sluis IJmuiden houdt aan'

Het sluisproject heeft BAM en VolkerWessels al met grote financiële tegenvallers opgezadeld. Marktvorsers van ING en KBC namen onlangs een kijkje op de bouwplaats in Noord-Holland.

Volgens de kenners is er een belangrijke horde genomen met het laten afzinken van een eerste caisson. Daarnaast is de tijdige aflevering van de sluisdeuren goed nieuws. Volgens KBC zullen beleggers evenwel pas in het derde kwartaal van volgend jaar echt gerust zijn op de goede afloop. Dan wordt namelijk een tweede caisson afgezonken.

Verantwoordelijkheid overheid

ING rept daarentegen van een ,,aanzienlijk'' afgenomen risico op tegenslagen. Daarnaast is het een grote meevaller dat de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid neemt voor de kabels, leidingen en bunkers die de bouwers onverwachts in de bouwgrond vonden.

KBC handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 4,50 euro voor BAM. Bij ING behouden zowel BAM als VolkerWessels hun buy-advies, bij koersdoelen van respectievelijk 4,20 euro en 28,50 euro.

BAM stond vrijdagochtend omstreeks 10.15 uur 2,6 procent hoger op 2,56 euro. VolkerWessels noteerde 0,9 procent in de plus op 13,93 euro.