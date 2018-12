CDA: raar dat ING-bestuur wegkomt met witwassen

ING-topman Ralph Hamers (r.) en toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer afgelopen april tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij CDA vindt het vreemd dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet gaat toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. De top kwam in opspraak door een affaire met witwassen, die werd geschikt voor 775 miljoen euro.