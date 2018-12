Grote vliegtuigorder voor Airbus

Het gaat om 75 A320neo's en 25 A321neo's. Op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough in juli werd een voorlopige overeenkomst getekend tussen Airbus en Avalon. Het is de grootste order die deze maatschappij ooit heeft geplaatst bij Airbus. De eerste leveringen staan gepland vanaf 2023.

