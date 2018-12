Verzekeraar: klant is helemaal niet aansprakelijk

De vrouw ging voor een behandeling met permanente make-up naar het huidinstituut. Na haar behandeling pakte ze haar schoudertas op, maar die bleef haken achter twee dure lampen die bij behandelingen gebruikt worden. Ze vielen allebei om en een van de twee, een zogenoemde LHE flitslamp, sneuvelde.

Dat zorgde voor een flinke schade van maar liefst €66.170. Het behandelcentrum stuurt daarvoor de rekening naar de klant en die wendt zich tot Klaverblad Verzekeringen, waar zij een aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen: of Klaverblad die schade dan even wil vergoeden.

Niet aansprakelijk

Dat wil Klaverblad niet, maar dat betekent niet dat de verzekerde alleen staat met haar peperdure rekening. Klaverblad en het Kifid wijzen op een artikel uit de voorwaarden van de verzekering. Daarin staat: „Als u aansprakelijk bent, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.”

En dat laatste gaat in dit geval op. Klaverblad beargumenteert dat de vrouw zich misschien wel aansprakelijk voelt, maar dat wettelijk helemaal niet is. Volgens de verzekeraar had het huidinstituut moeten zorgen voor een veilige plek voor de tas van de klant en is het bedrijf er zelf ook verantwoordelijk voor dat de kans op schade aan de apparaten minimaal is. De beschadigde lamp was bijvoorbeeld helemaal niet nodig tijdens de behandeling van de Klaverblad-verzekerde.

Het Kifid is het met de verzekeraar eens. De vordering van de vrouw wordt dus afgewezen, maar tegelijk kan ze met deze uitspraak in de hand bij het huidinstituut betogen dat ze helemaal niet op hoeft te draaien voor de schade aan de speciale lamp.