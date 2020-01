AEX leeft aan hand ASML op tot net onder 610 punten

De AEX eindigde 0,4% hoger op 609,71 punten na bij de start nog door de grens van 612 punten te hebben aangetikt. De AMX steeg zelfs 1,2% naar 921,56 punten.

Beurzen elders in Europa namen ook wat gas terug. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen 0,3% respectievelijk 0,8%.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, blijft de focus van beleggers nog steeds scherp gericht op alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. „De markt heeft een veel verdere grotere escalatie in het conflict tussen Amerika en Iran nog niet ingeprijsd. Als Iran echter hard gaat terugslaan dan kan er periode van risk-off op de aandelenmarkten gaan plaatsvinden. Het macro-verhaal speelt vooralsnog op de achtergrond.”

Daarnaast is het uitkijken naar cijfers over de arbeidsmarkt in de VS die eind deze week naar buiten komen. „De concensus is dat het nog steeds vrij redelijk gaat met de Amerikaanse economie, maar dat er her en der barstjes zichtbaar zijn”, benadrukt Koopman. „Zo was het ISM-cijfer van afgelopen vrijdag op alle fronten, waaronder de werkgelegenheid en de orders, slecht te noemen.” Uit de Amerikaanse dienstensector kwam positief nieuws. De groei viel iets hoger uit dan verwacht.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen kreeg chipmachinemaker ASML er 2% bij. Verzekeraars vielen ook in de smaak geholpen door de opleving van de rente op de kapitaalmarkten. Aegon en koploper ASR wonnen 1,9% respectievelijk 2,7%. Voor ABN Amro hadden beleggers 1,2% meer over.

Galapagos steeg 1%. Gisteren stond het biotechnologiebedrijf onder druk na twee afwaarderingen.

Shell had last van de terugval van de olieprijzen en gleed na de opmars in voorgaande handelsdagen 0,6% weg. Unilever keek aan tegen een verlies van 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen zat ASMI stevig in de lift met een plus van 4,5%. De toeleverancier aan de chipsector herstelde daarmee grotendeels van de klap van een dag eerder. Branchegenoot Besi zag de koers 2,4% oplopen.

AMG stond bovenaan en pakte er 5,5% bij. De metalenleverancier gaat afvalproducten van een olieraffinaderij in Noord-Amerika recyclen. ING ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koopadvies.

Air France KLM liet een herstel van 1,2% zien, geholpen door de terugval van de olieprijzen. President-directeur Pieter Elbers liet gisteravond weten dat het jaar turbulent is begonnen en dat hij van plan is aan te blijven.

Fugro boekte een vooruitgang van 1,5%%. Het nieuws over een nederlaag in een arbitragezaak die de bodemonderzoeker $27 miljoen kost, liet beleggers koud.

Signify won 0,9%. Het verlichtingsbedrijf krijgt een nieuwe financieel directeur.

Handelshuis Flow Traders leverde 1,1% in, vanwege de weer afgenomen bewegelijkheid op de beurs.

Ben je benieuwd hoe je jouw privacygegevens kan beschermen? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.