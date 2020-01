Beurs: Winst voor AEX loopt terug

De AEX stond om elf uur 0,5% hoger op 610,3 punten, na eerder op de ochtend boven 612 punten te hebben gestaan. De AMX steeg 0,9% naar 919,2 punten.

De overige Europese beurzen boekten eveneens winst. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen 0,6% respectievelijk 0,9%. De Britse FTSE 100 stond onveranderd.

De Aziatische beurzen lagen er vanochtend goed bij. De Japanse Nikkei-index sloot 1,6% hoger.

De indexfutures wezen op een 0,1% tot 0,3% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de plussen van 0,2 tot 0,6% gisteren.

De angst dat de situatie in het Midden-Oosten gaat escaleren, nam wat af. De VS en Iran sloegen in de afgelopen dagen dreigende taal uit na de liquidatie van een Iraanse topmilitair, maar tot een echte confrontatie kwam het niet. Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat de Europese beurzen vandaag wat verder herstel laten zien na de vlucht naar zekerheid aan het begin van de week in reactie op de toegenomen spanningen tussen Iran en Amerika. „Het conflict zal de economie echter niet van slag gaan brengen. Verder verloopt de handel op het Damrak rustig en is onderliggende de sfeer nog steeds goed in de aanloop naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week. Voor het nieuwe cijferseizoen gaat de aandacht vooral uit naar de verwachtingen die bedrijven naar buiten zullen brengen en mededelingen over het dividend en inkoopprogramma’s. ”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chipmachinemaker ASML met een plus van 1,5% bovenaan. Verzekeraar Aegon volgde met een vooruitgang van 1,4%.

Galapagos steeg 1,3%. Gisteren stond het biotechnologiebedrijf onder druk na twee afwaarderingen.

Shell had last van de terugval van de olieprijzen en zakte 0,6%.

Bij de middelgrote fondsen ging ASMI met een plus van 2,9% aan kop. De toeleverancier aan de chipsector herstelde daarmee deels van de klap van gisteren.

AMG pakte er 2% bij. De metalenleverancier gaat afvalproducten van een olieraffinaderij in Noord-Amerika recyclen. ING ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koopadvies.

Air France KLM steeg 1,2%, geholpen door de terugval van de olieprijzen. President-directeur Pieter Elbers liet gisteravond weten dat het jaar turbulent is begonnen en dat hij van plan is aan te blijven.

Signify won 0,8%. Het verlichtingsbedrijf krijgt een nieuwe financieel directeur.

Fugro klom 0,3%. Een nederlaag in een arbitragezaak kost de bodemonderzoeker $27 miljoen.

Handelshuis Flow Traders leverde 1,9% in, vanwege de weer afgenomen bewegelijkheid op de beurs.

