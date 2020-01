Zorgen over conflict VS en Iran ebben weg

De AEX stond om tien over negen 0,7% hoger op 611,7 punten. De AMX steeg 0,8% naar 918,4 punten.

De overige Europese beurzen boekten eveneens winst. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX klommen 0,5% respectievelijk 0,7%. De Britse FTSE 100 pakte er 0,2% bij.

De Aziatische beurzen lagen er vanochtend ook goed bij. De Japanse Nikkei-index sloot 1,6% hoger.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de plussen van 0,2 tot 0,6% gisteren.

De angst dat de situatie in het Midden-Oosten gaat escaleren, ebde weg. De VS en Iran sloegen in de afgelopen dagen dreigende taal uit na de liquidatie van een Iraanse topmilitair, maar tot een echte confrontatie kwam het niet.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chipmachinemaker ASML met een plus van 1,6% bovenaan.

Galapagos steeg 1,3%. Gisteren stond het biotechnologiebedrijf onder druk na twee afwaarderingen.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met een plus van 1,9% aan kop, geholpen door de terugval van de olieprijzen. President-directeur Pieter Elbers liet gisteravond weten dat het jaar turbulent is begonnen en dat hij van plan is aan te blijven.

De toeleverancier aan de chipsector Besi wist zich met een plus van 1,5% deels te herstellen van de klap van gisteren.

Signify won 0,6%. Het verlichtingsbedrijf krijgt een nieuwe financieel directeur.

Handelshuis Flow Traders leverde 2,3% in, vanwege de weer afgenomen bewegelijkheid op de beurs.

