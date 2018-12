'Topman Nissan niet naar Amsterdam om Ghosn'

Volgens de bronnen moest topman Hiroto Saikawa de Japanse autoriteiten bijstaan in het onderzoek naar Ghosn, die drie weken geleden in Tokio werd opgepakt. Saikawa volgde de bijeenkomst vervolgens via een videoverbinding.

Op de bijeenkomst werd gesproken over de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Ghosn is op papier nog steeds topman van die alliantie. Ook is hij nog altijd formeel baas van Renault, hoewel zijn functie tijdelijk wordt waargenomen door operationeel directeur Thierry Bolloré.

Intern onderzoek

Het is niet duidelijk of Saikawa een uitreisverbod heeft gekregen of dat hij vrijwillig in eigen land bleef voor samenwerking met aanklagers. Naar verluidt wordt Ghosn maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingfraude en misbruik van bedrijfsbezittingen.

Overigens zou Renault bijna klaar zijn met de eerste conclusies bij een onderzoek naar de financiële gang van zaken door Ghosn, aldus persbureau Bloomberg. Renault is bezig met een intern onderzoek om te zien of betalingen aan Ghosn en andere topbestuurders correct zijn verlopen en openbaar zijn gemaakt. Verder zou Nissan nog steeds geen harde bewijzen hebben geleverd aan Renault over de vermeende financiële malversaties door Ghosn. Daar hadden de Fransen wel om gevraagd.