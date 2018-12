Beurskoers Ajax naar record door transfer

De transfer moet €75 miljoen opleveren. Daarvan zal Ajax naar verwachting wel een deel moeten afstaan aan Willem II waar De Jong (21) zijn opleiding kreeg. De inkomsten komen bovenop de miljoenen die Ajax al binnenhaalt dankzij de recente goede prestaties in de Champions League.

Vandaag steeg de koers van Ajax 1,3% naar €14,85. Het aandeel was al een van de best presterende op de Amsterdamse beurs. Wie een jaar geleden aandelen kocht, zag zijn belegging bijna 52% meer waard worden, hoewel de belangrijkste graadmeter van de beurs in die periode bijna 8% zakte. Aandelen van bedrijven als ING en Air France KLM daalden het afgelopen jaar zelfs meer dan een kwart.

Het bedrag dat Ajax voor De Jong ontvangt, is bijna het dubbele van de vorige recordtransfer. In 2017 maakte Davinson Sanchez voor €40 miljoen euro de overstap van naar Tottenham Hotspur. Een jaar eerder verkaste Arek Milik voor €32 miljoen naar Napoli.

Bekijk ook: PSG bereid om 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong te betalen