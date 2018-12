’Voorlopig geen recessie in de VS’

Aandelen gingen afgelopen week massaal in de verkoop, vooral vanwege de verdere escalatie van het handelsconflict tussen de VS. „De arrestatie van de CFO van Huawei was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar zelfs als er binnen 90 dagen geen handelsdeal ligt, zal de handelsoorlog niet voor een recessie zorgen. Het is even slikken als er een kink in de kabel komt, maar het zorgt er ook voor dat handelsstromen zich verleggen”, meldt Zwanenburg.

Ook de ontwikkeling van de obligatierentes in de VS zorgde voor veel nervositeit in de afgelopen week. De 10-jaarsrente staat nog slechts iets boven de 2-jaarsrente. Een daadwerkelijke ommekeer van de rentecurve was in het verleden geregeld een voorbode van een naderende recessie. Zwanenburg ziet echter weinig reden tot zorg. „De economische data zijn gewoon nog altijd goed en organisaties zoals de OESO voorzien ook slechts een beperkte economische groeivertraging.”

Weekagenda

Maandag 10 december

00.50 Japan: Economische groei derde kwartaal

06.30 CBS: Productie industrie (okt)

08.00 Duitsland: Import en export (okt)

10.30 VK: Bouwproductie (okt), handelsbalans (okt)

Dinsdag

Brits parlement stemt (waarschijnlijk) over Brexit-akkoord

10.30 VK: Werkloosheid (okt)

11.00 Duitsland: ZEW-index (verwachtingen van analisten en economen over Duitse economie)

12.00 VS: Vertrouwen van mkb

14.30 VS: Producentenprijzen

Woensdag

0.50 Japan: Machineorders, producentenprijzen (nov)

06.30 CBS: Aantal faillissementen (nov)

11.00 EU: Industriële productie

14.30 VS: Inflatie (nov)

22.15 VS: Kwartaalcijfers Oracle

Donderdag

06.30 NL: Internationale handel (okt)

08.00 Duitsland: Inflatie

13.45 ECB: Rentebesluit

14.30 VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen

Vrijdag

06.30 NL: Omzet detailhandel (okt)

09.00 EU: Bijeenkomst Ecofin

14.30 VS: Omzet detailhandel

16.00 VS: Groothandelsvoorraden