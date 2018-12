Werkgever weer bewust van kracht kerstpakket

Werkgevers kunnen kiezen uit allerlei soorten traditionele kerstpakketten. Ⓒ Beeld De Telegraaf

Amsterdam - Ook in de kerstpakkettenbranche laat de krapte op de arbeidsmarkt zich voelen. In positieve zin: werkgevers zien het traditionele decembergeschenk als wapen in de oorlog om talent. Het pakket is daardoor minstens zo populair als voor de crisis.