Chinezen bieden op eigenaar sportmerk Wilson

Het consortium, waar ook technologiegigant Tencent aan deelneemt, wil bijna 5,7 miljard euro neertellen voor Amer Sports. Dat overnamebedrag is inclusief schulden.

Anta is onder meer eigenaar van het skimerk Descente, de Chinese activiteiten van sportmerk Fila en de merkrechten voor de NBA in de Volksrepubliek. Het concern lonkt al langere tijd naar het buitenland om zijn activiteiten aan te vullen. De markt voor sportartikelen in China zit in de lift en krijgt mogelijk een extra zetje door de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Amer is naast de tennisrackets van Wilson en honkbalknuppels van Louisville Slugger ook eigenaar van wielrenmerk Mavic en skifabrikant Atomic.