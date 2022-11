Premium Het beste van De Telegraaf

Kabinet: zorgen over gasvoorraad voor volgende winter

Amsterdam - Het kabinet onderzoekt of het de capaciteit van gasimport moet opvoeren. Voor de winter van 2023-2024 is er mogelijk onvoldoende gas. Minister Jetten (Energie) laat, bij momenteel volle gasbergingen, nagaan of extra invoer nodig is en snel kan worden aangevoerd. Gasunie bevestigt daartoe naar nieuwe importhavens te kijken.