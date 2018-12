Banengroei VS valt flink terug

Exclusief de landbouw kwamen er vorige maand 155.000 banen bij. Economen waren in doorsnee uitgegaan van 198.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei in oktober werd neerwaarts bijgesteld tot 237.000, van een eerder gemelde 250.000 banen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld bleef vorige maand stabiel op 3,7 procent. Dat is het laagste niveau in 48 jaar.

Het gemiddelde uurloon ging met 0,2 procent omhoog op maandbasis. Hier werd in doorsnee een stijging met 0,3 procent voorspeld.