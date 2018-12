'Wall Street verwerkt banenrapport en OPEC'

Exclusief de landbouw kwamen er vorige maand 155.000 banen bij. Economen waren in doorsnee uitgegaan van 198.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei in oktober werd neerwaarts bijgesteld tot 237.000, van een eerder gemelde 250.000 banen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld bleef vorige maand stabiel op 3,7 procent. Dat is het laagste niveau in 48 jaar.

Verder werd voorbeurs de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen afgesloten met een akkoord over een productieverlaging. De productie wordt met 1,2 miljoen vaten per dag ingeperkt, zo kwamen de OPEC-leden en bondgenoten als Rusland overeen. In reactie op de deal gingen de olieprijzen flink omhoog. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg omstreeks 14.45 uur ruim 4 procent in prijs tot 53,71 dollar. Brentolie won 4,8 procent tot 62,95 dollar per vat.

Herstel

De Amerikaanse beurzen lieten bij de vorige sessie kort voor het slot een opmerkelijk herstel zien, van grote koersverliezen eerder op de dag door zorgen over een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China na de arrestatie van een topvrouw van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada. De handel kreeg steun van de verwachting dat de Federal Reserve volgend jaar mogelijk een stuk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente. Later deze maand wordt de rente waarschijnlijk wel verhoogd door de Fed.

Kort na opening worden nog gegevens gemeld over de groothandelsvoorraden in de VS en komt de Universiteit van Michigan met een voorlopige raming over het consumentenvertrouwen in december.

Tesla

Aan het bedrijvenfront opende chipconcern Broadcom de boeken over de afgelopen periode. De verwachtingen vielen in goede aarde en het aandeel Broadcom staat voorbeurs duidelijk in het groen. Sportkledingmaker Lululemon Athletica staat juist een lagere opening te wachten, na verkoopcijfers die zorgen aanwakkerden over een afzwakkende groei van de onderneming.

Ook de in New York genoteerde Canadese wietkweker Cronos staat in de belangstelling. Tabaksbedrijf Altria neemt voor 1,8 miljard dollar een belang van 45 procent in Cronos. Voor opening staat Cronos meer dan 20 procent in de plus. Daarnaast werd bekend dat Tesla zijn topjurist en vertrouweling van topman Elon Musk ziet vertrekken. Todd Maron was vijf jaar in dienst van de maker van elektrische auto's en is niet de eerste hooggeplaatste persoon die de deur bij Tesla achter zich dichttrekt.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,3 procent lager op 24.947,67 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2695,95 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7188,25 punten.