Zo vergelijk je de prijzen van zorgbehandelingen

Zoveel bedden, zoveel prijzen. Het vergelijken van ziekenhuistarieven kan jezelf en de gemeenschap honderden euro’s schelen. (Deze bedden staan overigens in het Calamileitenziekenhuis in Utrecht). Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Prijsverschillen tussen ziekenhuizen kunnen enorm zijn. Als de zorgkosten via de verzekering betaald worden kun je kosten drukken door naar het voordelige ziekenhuis te gaan. Maar als je via het eigen risico zelf betaalt, scheelt het zelfs geld in je eigen portemonnee.