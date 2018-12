Wall Street zoekt richting na banen en OPEC

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 24.961 punten. De brede S&P 500 noteerde vlak op 2694 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7176 punten.

Op macro-economisch vlak viel het aantal nieuwe Amerikaanse banen in november met 155.000 banen tegen. Ook de banengroei in oktober werd naar beneden bijgesteld. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de centrale bank.

OPEC

Verder besloot oliekartel OPEC samen met bondgenoten als Rusland de olieproductie met 1,2 miljoen vaten per dag te beperken. Dat is meer dan waar in doorsnee op werd gerekend en als reactie gingen de olieprijzen flink omhoog. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg 4,2 procent in prijs tot 53,57 dollar. Brentolie won 4,5 procent tot 62,82 dollar per vat.

Aan het bedrijvenfront opende chipconcern Broadcom de boeken over de afgelopen periode. De verwachtingen vielen in goede aarde en het aandeel Broadcom steeg ruim 3 procent. Tabaksbedrijf Altria neemt voor 1,8 miljard dollar een belang van 45 procent in de in New York genoteerde Canadese wietkweker Cronos. Dat bedrijf schoot bijna 30 procent omhoog. Altria won 1,4 procent.