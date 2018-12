Alcoholvrij bier op bruiloft: stel krijgt geld terug

Het stel wilde de liefde vieren in de IJ-kantine in Amsterdam en had ruim tweehonderd gasten uitgenodigd. De bruid gaf aan een alcohol-allergie te hebben. Om deze reden kwamen zij met eigenaar Horecapa overeen dat de gehele bruiloft 100% alcoholvrij zou zijn.

0.0%-bier

De bediening van de IJ-kantine hield zich hieraan, maar serveerde wel 0,0%-biertjes. Het bruidspaar schrok daar erg van. De vrouw kreeg zelfs last van allergische symptomen, staat in de aanklacht. De twee weigerden een factuur te voldoen voor het bruiloftsfeest en eindigden in de rechtbank. Zij voerden ook aan dat de feestzaal te vol stond met stoelen, waardoor gasten die slecht ter been waren, zoals de vader van de bruid, hun plek slecht konden bereiken.

Horecapa voerde aan dat het bruidspaar van tevoren een plattegrond had gezien en had kunnen bedenken dat het krap zou worden met 214 genodigden. Zij zeggen zich keurig aan de eis voor een alcoholvrije bruiloft te hebben gehouden.

Schrik

De rechter verwijst de klacht van het bruidspaar over te veel stoelen naar de prullenbak, maar geeft hen wel gelijk in de klacht over het alcoholvrije bier. Dit heeft begrijpelijkerwijs voor een schok gezorgd bij het bruidspaar en de bediening had daar beter over kunnen communiceren. Van de rechter moet het stel hun rekening alsnog voldoen, maar krijgen zij 7,5% korting op de totaalprijs vanwege de schrik. Dat scheelt zo’n €1200.

Omdat beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij hun eigen proceskosten betalen.