Aanjager duurzaamheid bij Shell, BP en Exxon krijgt steun miljardenfondsen

Institutionele partijen met een belegd vermogen van €1300 miljard voegen zich bij Follow This om tijdens de komende aandeelhoudersvergaderingen van Shell, BP, Exxon en Chevron een groenere koers af te dwingen.

Daaronder volgens een verklaring van Follow This Achmea Asset Management met €175 miljard belegd vermogen, het Franse investeringsfonds Edmond de Rothschild met €75 miljard onder beheer en Degroof Petercam Asset Management met rond €50 miljard. Andere aandeelhouders zullen zich later publiek melden, stelt Mark van Baal, initiatiefnemer van Follow This.

,,De fossiele bedrijven zeggen dat ze aan duurzaamheid doen, maar die doelen zijn lang niet scherp genoeg om in de buurt te komen van klimaatdoelen van Parijs”, stelt Van Baal.

De pijlen richtten zich lang vooral op Shell. Dat meldde dit jaar de investeringen drastisch op te voeren om in 2030 en 2050 in lijn met dit klimaatakkoord te komen. Het zegt op koers te zijn mede dankzij de investering in waterstof en het windpark Hollandse Kust West in de Noordzee. Shell won afgelopen week met partner Eneco de veiling van het gebied voor 750 megawatt aan windcapaciteit.

Winsten

Van Baal van Follow This noemt deze investeringen ’veel te weinig’. Hij verwacht dat met de extra steun nu meer grote investeerders tijdens aandeelhoudersvergaderingen bestuurders van de olie- en gasbedrijven het vuur aan de schenen gaan leggen om de duurzaamheidsdoelen aan te scherpen. Dat kan financieel ook dankzij de hoge winsten die bedrijven als Shell, BP, Exxon en Chevron boeken, stelt hij.

,,Deze steun van investeerders die we nu hebben gekregen, tilt onze strijd naar een hoger niveau. Het gaat al lang niet meer alleen om Shell”, stelt hij. ,,We verwachten dat nog meer aandeelhouders volgen en zullen aandringen op een snelle verandering bij oliemaatschappijen.”

Follow This had contact met elf oliemaatschappijen, die brede steun claimen te hebben voor hun koers met investeringen ook in duurzame energie. De vraag naar olie en gas is in de energiecrisis en door de oorlog in Oekraïne juist vergroot, stellen zij. Dat vereist investeringen in wingebieden en infrastructuur.

De aanbieders van fossiele brandstoffen vinden daarnaast dat er nog onvoldoende groene projecten zijn om in te kunnen investeren, iets waar milieugroeperingen zich tegen verzetten. Shell waarschuwde dit jaar voor ‘onrealistische doelstellingen die schadelijk zijn’ voor de energietransitie.

Eigen koers

De omvang van de Follow This-steun binnen bijvoorbeeld Shell is beperkt. Het concern houdt brede steun van aandeelhouders voor zijn eigen klimaatresolutie om te verduurzamen. Ruim 20% van de aandeelhouders vroeg Shell in mei meer te verduurzamen, dat was een jaar eerder 30%. De eigen klimaatresolutie van Shell kreeg 80% steun.