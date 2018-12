Raad van State geeft groen licht voor wet Wakkie & Hommen

Dat blijkt uit een toelichting die samen met een conceptwetsvoorstel vrijdag is gepubliceerd.

Het voorstel, dat in 2017 door onder andere Jan Hommen en Peter Wakkie werd belobbyd in politiek Den Haag, volgde op ongevraagde overnamebiedingen op AkzoNobel en Unilever, begin 2017.

Ook Ahold had wel oren naar een wettelijke bescherming, omdat de overeenkomst tussen het bedrijf en de stichting (SCAD) die beschermingsconstructie van de Nederlands-Belgische supermarktketen bewaakt, in december 2018 verlengd moest worden. De wet werd daarom ook wel Ahold-wet genoemd door sommigen.

De bescherming van Ahold is overigens inmiddels voor 15 jaar verlengd.

Grote internationale beleggers protesteerden tegen de voorgenomen wet, Minister Wiebes (EZ) besloot daarop begin dit jaar de Raad van State te vragen de wet te controleren op onder meer eventuele conflicten met Europees recht.

In een eerste reactie, laat Eumedion, een brancheorganisatie voor in Nederland actieve institutionele beleggers, weten dat het ’wetsvoorstel onnodig is omdat alle AEX-ondernemingen zelf al beschermingsconstructies hebben.’

Ook stelt Eumedion: ’Het Wetsvoorstel geeft bestuurders en commissarissen voor een periode van 250 dagen een onaantastbare positie; er is geen enkele mogelijkheid ze te ontslaan, hoe bont zij het ook maken.’ en ten derde zegt eumedion dat het wetsvoorstel in strijd is met het regeerakkoord: ’En de bedenktijd kan worden ingezet én andere beschermingsconstructies, terwijl het regeerakkoord uitgaat van of-of.’