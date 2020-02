Franse bedrijven mogen zich beroepen op overmacht om coronavirus

De juridische term force majeure die daarvoor wordt gebruikt, geeft de bedrijven een bepaalde bescherming als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen. Le Maire verduidelijkte vrijdag dat de uitbraak van het virus een negatief effect zal hebben op de Franse economie van 0,1 procent.

Door force majeure af te roepen, hoeven bedrijven geen contractuele verplichtingen na te komen omdat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de gebeurtenissen.

Ondernemersorganisatie voor de handel en logistiek evofenedex raadt Nederlandse ondernemers met het oog op het coronavirus in zijn algemeenheid aan een overmachtclausule in nieuwe contracten op te nemen. Voor bestaande contracten raadt de organisatie aan te kijken of de verzekering de schade dekt. Verder is het zinvol om zwakke plekken in de leveringsketen in kaart te brengen en snel te communiceren met klanten over eventuele vertragingen.