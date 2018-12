ING trekt DNB mee

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank dreigt dankzij de geheimhoudingsplicht van de toezichthouder meegesleurd te worden in het maatschappelijke en politieke tumult over de ING-top. Het werpt nu al een zwarte deken over een bezoek van DNB-directeur Frank Elderson én ING-ceo Ralph Hamers woensdag aan de Tweede Kamer.