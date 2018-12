‘Werkend Nederland moet zijn deel opeisen’

Amsterdam - De economie draait op volle toeren, maar waarom worden belastingen op noodzakelijke dingen zoals levensmiddelen en de kapper dan toch verhoogd? Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders nog veel minder te besteden hebben dan bijvoorbeeld de Fransen. Is het tijd voor een opstand zoals nu gaande is in Frankrijk met de Gele Hesjes? En: hoe ziet ons loonstrookje er volgend jaar uit?