Helft bedrijven treft voorbereiding op Brexit

Levensmiddelenhandelaar Pain vreest voor voortbestaan bedrijf. Ⓒ Foto Rias Immink

Bedrijven moeten meer haast maken met de voorbereidingen op de Brexit. Nu het onwaarschijnlijk is dat de Britse premier May dinsdag het Brexit-akkoord door het Lagerhuis krijgt, is het voor ondernemers van groot belang rekening te houden met een harde Brexit op 29 maart 2019. MKB-Nederland ziet dat ondernemers het belang van voorbereiding inzien en actie ondernemen.