Kitkat en Maggi uit schappen van AH na conflict met Nestlé

Albert Heijn onderhandelt jaarlijks met leveranciers over de prijzen, aangezien de keten in de concurrentieslag met andere supermarkten zo goedkoop mogelijk wil zijn. „Helaas is het gesprek met Nestlé momenteel vastgelopen, omdat Nestlé prijsverhogingen wil doorvoeren van boven de 20 procent die onvoldoende verklaarbaar zijn vanuit kostenstijgingen. Dit vinden wij onacceptabel voor onze klanten”, laat het bedrijf in een schriftelijke verklaring weten.

Vakmedium Distrifood schreef eerder over het conflict tussen Albert Heijn en Nestlé. De supermarktketen zou ook in de clinch liggen met leverancier Ad van Geloven, bekend van de diepvriessnacks van Mora. Volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen met deze Brabantse leverancier nu in de „afrondende fase” en worden de leveringen op korte termijn weer hervat.

Hogere kosten

Wereldwijd kampen bedrijven met de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Dat is het gevolg van het snelle economische herstel na de coronacrisis en de knelpunten in de wereldwijde logistieke keten. Fabrikanten van consumentenproducten willen de hogere kosten het liefst doorberekenen om hun winstmarges op peil te houden. Onder andere Unilever, bekend van merken als Axe, Dove, Ola en Conimex, gaf het afgelopen najaar aan de prijzen te hebben verhoogd.

Maar supermarkten klagen dat leveranciers de inflatie als excuus opvoeren om de prijzen verder op te voeren dan strikt noodzakelijk. De financieel topman van Jumbo, Ton van Veen, beschuldigde in een gesprek met het AD leveranciers ervan zo de marges op te hogen. Namen noemde hij niet.