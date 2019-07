Duitse rente zakt voor eerst naar -0,4%

Een negatieve rente betekent dat beleggers bereid zijn er iets op toe te leggen op hun investering. In 2016 dook de Duitse rente voor het eerst in de geschiedenis onder nul.

Daarmee is de yield of het effectief rendement op de schuld onder het niveau van de depositorente van de Europese Centrale Bank gekomen, dat is de vergoeding die de ECB rekent bij banken die er daar geld willen stallen. Die moeten er dus op toeleggen om hun geld daar te plaatsen.

De rente wordt op financiële markten als richtsnoer in de gaten gehouden, omdat het een signaal is als beleggers veilige havens gaan zoeken.

De markt verwerkt tegenvallende economische cijfers voor de eurozone. Daarnaast wordt voor juli een nog weer een renteverlaging verwacht, de consensus is dat de ECB het belangrijkste tarief met 20 basispunten velaagt.

Op 25 juni ging de yield voor de betrekkelijke risicoarme Duitse bund naar -0,33%, toen het laagste niveau ooit. De Nederlandse staatsschuld ging naar -0,25%. De Amerikaanse tienjaars schuld noteert -1,950%.

Destijds zochten beleggers zekerheid vanwege de aanhoudende handelsspanningen, onzekerheid over de brexit en het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.

De waarde en de rente van een obligatie bewegen tegengesteld. Een dalende rente wijst op een stijgende waarde en een toenemende vraag naar het schuldpapier.