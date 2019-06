'Damrak begint iets lager'

De Britse Conservatieven stemmen dinsdag voor de tweede keer over de opvolging van premier Theresa May. Oud-minister Boris Johnson kreeg in de eerste ronde van de afvalrace veruit de meeste stemmen. May kondigde vorige maand haar vertrek aan. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen.

Op het Damrak staat Intertrust in de schijnwerpers. De financieel dienstverlener schroeft zijn verwachtingen voor de middellange termijn op na de overname van Viteos. Intertrust legde 330 miljoen dollar op tafel voor de Amerikaanse branchegenoot. De overname is al afgerond en is gefinancierd met eigen geld en een nieuwe lening van 150 miljoen dollar.

Afstoten of afbouwen

Voederbedrijf ForFarmers kondigde aan te stoppen met de productie in Helmond waar vooral rundvee- en paardenvoeders geproduceerd worden. De ingreep is onderdeel van een eerder aangekondigde bezuinigingsronde waarbij het bedrijf tegen 2021 circa 10 miljoen euro wil hebben bespaard.

Sligro heeft de overname van Exploitatiemaatschappij Wheere afgerond. Dat bedrijf is onder meer het moederbedrijf van levensmiddelengroothandel De Kweker, maar ook van Vroegop AGF en transportbedrijf L.A.J. Duncker. Het groothandelsbedrijf wil de activiteiten van Vroegop AGF afstoten of afbouwen.

Gemengd slot

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 552,28 punten en de MidKap leverde 0,8 procent in tot 767,52 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,1 procent, die in Londen en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.112,53 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent.

De euro was 1,1234 dollar waard, tegen 1,1230 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 52,27 dollar. Brentolie werd een fractie duurder en kostte 60,95 dollar per vat.