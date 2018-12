Auto gestolen met kentekenbewijs erin? Geen vergoeding

De vrouw was keurig verzekerd bij Hema, maar die weigert uit te keren. Terecht, vindt klachteninstituut Kifid. In de voorwaarden dat duidelijk dat een verzekerde bij diefstal van een auto het overschrijvingsbewijs, kentekenbewijs deel III, moet kunnen overleggen.

Mocht de verzekeraar immers wel uitkeren, dan wordt de auto eigendom van de verzekeraar voor het geval dat hij wordt teruggevonden. Daarvoor is het overschrijvingsbewijs nodig.

Cameratoezicht

De auto, met een waarde van €12.000, werd in 2017 gestolen vanaf de parkeerplaats voor de flat waar de vrouw woont. Daar was cameratoezicht, waarmee de diefstal is gefilmd. De auto stond ook netjes op slot. Ze deed aangifte, en verwachtte dat haar verzekeraar zou uitkeren. Dat viel tegen.

Volgens de Consumentenbond zouden verzekeraars Bovag en Reaal wél uitkeren als de auto met bewijs deel II zou zijn gestolen, mits ook van deze diefstal aangifte zou zijn gedaan.