Paul Polman: werknemers lopen weg bij niet-duurzaam bedrijf

De Nederlandse ex-ceo liet een enquête uitvoeren onder vierduizend Britten en Amerikanen, de Net Positive Employee Barometer. Daaruit blijkt dat werknemers weliswaar geven om een goed salaris, flexibiliteit en meer welzijn, maar dat zij het ook heel belangrijk vinden dat voldoening geeft, doordat hun organisatie bijdraagt aan een betere wereld.

Conscious quitting

„Vergeet quiet quitting, dit is de tijd van conscious quitting”, stelt Polman op zijn LinkedIn-pagina. Quiet quitting is een trend waarbij werkenden het absoluut minimale doen voor hun baas. Bij conscious quitting (bewust ontslag nemen) laten zij hun carrière afhangen van hun overtuigingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Volgens Polman leven we in een bijzondere tijd vol crises. Pandemieën, oorlog, klimaatopwarming, economische onrust en polarisatie bedreigen volgens hem de stabiliteit en de toekomst. Vooral jongere werkenden zouden zich hier druk over maken. Zij willen hun tijd en talent inzetten voor organisaties die problemen oplossen, in plaats van er aan bij te dragen. Als bedrijven dit niet doen, vertrekken werknemers.

Meer ambitie

Volgens de voormalige ceo van het inmiddels Britse megabedrijf Unilever kunnen deze bewuste werknemers hun bedrijven helpen duurzamer, verantwoordelijker én daarmee ook winstgevender te worden. Op de lange termijn een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Hij raadt organisaties aan ambitieuzer te zijn over hun waarden en impact, hier beter over te communiceren en hun werknemers in te schakelen om hen hiermee te helpen.

Als ceo van Unilever brak Polman ook al een lans voor duurzaamheid. Onder de nieuwe leiding is het bedrijf, bekend van merken als Dove, Knorr, Magnum en Persil, onder druk van aandeelhouders weer vooral gericht op zoveel mogelijk winst maken.