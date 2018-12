Best gelezen op DFT: hypotheekpaniek, benzineprijs en dennenappels

Bekijk ook: Rabobank schrijft hypotheekbedragen dubbel af

Vijf euro voor twee dennenappels in een doosje bij de Intratuin: dat vinden de lezers van De Telegraaf nogal opvallend. Wie even een bos inloopt, vindt immers zo een paar mooie dennenappels. Het tuincentrum werd dan ook niet voor niets uitgelachen op Twitter.

Bekijk ook: Hilariteit om dure dennenappels voor kerst

Zorgverzekeringen

December is de maand waarin we een nieuwe zorgverzekering mogen kiezen voor het volgende jaar. Wie het gevoel heeft dat die verplichte verzekering elk jaar alleen maar duurder lijkt te worden heeft gelijk: in de 13 jaar dat het nieuwe stelsel bestaat, is de prijs met maar liefst 75% gestegen.

Besparen op de zorgverzekering is overigens voor veel mensen wel mogelijk door slimme keuzes te maken.

Ook de prijzen aan de pomp houden onze gemoederen bezig. Deze week zakte de eerste benzineprijs onder de €1,40, maar het lijkt er ook op dat de prijzen straks wel weer omhoog gaan. Nog maar even snel die tank volgooien dus.

Alcoholvrij

Dat zou schrikken zijn: wil je het mooiste feestje van je leven vieren, wordt er tegen de afspraak in alcoholvrij bier getapt. Een stel stond voor de rechter tegenover de organisatie achter de IJkantine waar ze hun bruiloft vierden.

De vork zit overigens anders in de steel dan het lijkt: het stel had vanwege een allergie van de bruid expliciet bedongen dat er geen druppel alcohol op hun bruiloft zou worden geschonken. De organisatie schonk echter wel 0.0-biertjes. En daar schrok het stel van. Van de rechter kregen zij korting op de totaalprijs van hun huwelijksdiner voor ruim 200 gasten.

Lift

Voor bewoners van appartementen is het een maandelijkse kostenpost: de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Vooral als er een lift in het gebouw is kunnen die kosten behoorlijk zijn. Voor wie op de begane grond woont, deed de rechtbank in Rotterdam een interessante uitspraak: die hoeft niet mee te betalen aan de lift.

Bekijk ook: Bewoner begane grond hoeft niet mee te betalen aan lift

In de statuten staat namelijk dat gemeenschappelijke delen die alleen voor een deel van de bewoners dienstbaar zijn, ook alleen door hen betaald hoeven te worden. Omdat de man op de begane grond de lift ook niet gebruikte om bijvoorbeeld een fietsenkelder te gebruiken, hoeft hij er niet voor te betalen.

Handtekening

Een schrikbeeld: stel dat iemand jouw handtekening vervalst om een lening aan te vragen, dan kun je toch niet verplicht worden om die lening af te betalen? Nou, jawel.

Bekijk ook: Vrouw moet lening met valse paraaf toch aflossen

In ieder geval een vrouw die door haar ex-man was gedupeerd. Tja, vond klachteninstituut Kifid, de vrouw had haar financiën jarenlang overgelaten aan haar echtgenoot en in dertien jaar blijkbaar nooit afschriften ingekeken. Je hebt wel een eigen verantwoordelijkheid om je financiën in de gaten te houden. Het valt in deze zaak de bank niet te verwijten dat zij de valse handtekening niet hadden opgemerkt.

Miljardair

Er zijn ook Nederlanders zonder geldzorgen: Steven Schuurman, mede-oprichter van softwarebedrijf Elastic, is volgens persbureau Bloomberg miljardair. Veel lezers van DFT wilden toch wel even weten wie deze rijke landgenoot precies is.

Bekijk ook: Grondlegger Elastic is nieuwe Nederlandse miljardair

Voor wie zich wel zorgen maakt over financiën: er is een klein voordeeltje te behalen door de hypotheekrente voor 2019 alvast nu te betalen. Als dit mag van de geldverstrekker, ze doen het niet allemaal, kun je zes maanden rente vooruitbetalen en in 2018 nog aftrekken. Dit jaar geldt het maximale tarief van 49,5%, dat wordt in 2019 een half procentje minder: 49%. Een voordeeltje voor Nederlanders die in de hoogste belastingschijf vallen.

LINK:vooruitbetalen-hypotheekrente-wordt-beloond