Wall Street in goeden doen met coronasteun van 3M

Vlak na de aftrap ging de Dow-Jonesindex 1,7 procent vooruit naar 24.417 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 2911 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 8909,16 punten.

De aandacht gaat vooral uit naar de tweedaagse vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) die vanmiddag is begonnen. Een dag later komt het rentebesluit naar buiten. Eerder dit jaar kwam de Fed al in actie met een ongekende stimulering om de schade van de coronacris te dempen.

Verder is er optimisme over de naderende versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende staten in de VS. Door de lockdown moesten veel Amerikaanse bedrijven gedwongen de deuren tijdelijk dicht doen.

Meevallende bedrijfsresultaten uit de VS boden steun aan de handel. 3M schoot 3,9% omhoog na goed ontvangen kwartaalcijfers met dank aan de grote animo voor mondkapjes. Pfizer kreeg er 1,8% bij nadat het farmacieconcern beter dan verwachte verkopen liet zien voor een medicijn om de effecten van het coronavirus te verminderen.

Alphabet, de moedermaatschappij van Google, zal nabeurs als eerste grote techspeler de boeken open gaan doen. Smartphonefabrikant Apple komt later deze week eveneens met de resultaten over het eerste kwartaal.