Wall Street raakt onder druk techfondsen winst kwijt

De Dow-Jonesindex ging rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent achteruit naar 24.040 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2863 punten en technologiegraadmeter Nasdaq viel 1,2 procent terug tot 8627 punten.

De aandacht gaat vooral uit naar de tweedaagse vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) die vanmiddag is begonnen. Een dag later komt het rentebesluit naar buiten. Eerder dit jaar kwam de Fed al in actie met een ongekende stimulering om de schade van de coronacris te dempen.

Meevallende bedrijfsresultaten uit de VS boden bij de start nog steun aan de handel. 3M schoot 1,8% omhoog na goed ontvangen kwartaalcijfers met dank aan de grote animo voor mondkapjes. Pfizer kreeg er 1,5% bij nadat het farmacieconcern beter dan verwachte verkopen liet zien voor een medicijn om de effecten van het coronavirus te verminderen.

Caterpillar (min 0,8) wordt geraakt door de crisis. De maker van onder meer graafmachines, bulldozers, asfaltfrezen en ander groot materieel kampte met fors minder winst op een flink lagere omzet. Daarbij waarschuwde de onderneming dat het tweede kwartaal nog minder zal zijn.

Harley-Davidson zag de vraag naar motoren op zijn beurt instorten als gevolg van de coronapandemie, maar hervat ook de productie weer. Het aandeel steeg ruim 15 procent

Alphabet moest 1,5% afstaan. De moedermaatschappij van Google, zal nabeurs als eerste grote techspeler de boeken open gaan doen. Apple daalde 0,5%. De smartphonefabrikant komt later deze week eveneens met de resultaten over het eerste kwartaal.