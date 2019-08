Column: Waarom zo’n angst voor een recessie?

Zo publiceerde zowel de ECB als de Federal Reserve hun notulen van hun meest recente vergaderingen. Beleggers hoopten hieruit te kunnen afleiden wat hen de komende maanden te wachten staat en zij werden daarin niet teleurgesteld, al bleek uit de notulen van de Fed dat de onderlinge verdeeldheid groot is. Tegen het einde van de week vond in de Verenigde Staten tevens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers plaats in het wintersportoord Jackson Hole. Aangezien juist op deze locatie in het verleden weleens grootse beleidswijzigingen werden aangekondigd is dat altijd eveneens een evenement om goed in de gaten te houden. In september volgt naar alle verwachting immers een tweede renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank.

Effect

De Federal Reserve verlaagde de rente in juli al met een kwart procent en de markten zijn er zeker van dat de centrale bank komende maand hetzelfde zal gaan doen. Sterker nog, men gaat ervan uit dat het weleens het begin van een nieuwe cyclus van monetaire verruiming kan worden. De Amerikaanse president verlangt zelfs een neerwaartse bijstelling van een vol procent van ‘zijn’ centrale bank. ‘We hebben echt een renteverlaging nodig’ volgens Trump. Er wordt inmiddels al gesproken over negatieve rentepercentages op Amerikaanse staatsleningen.

Dat laatste is iets waaraan we in Europa al een tijdje gewend zijn geraakt. Heeft een verdere verlaging van de rente echter nog wel effect? Bedenk bijvoorbeeld dat de afgelopen tien jaar al gekenmerkt werden door zeer lage rentes. Desondanks groeide de Amerikaanse economie gemiddeld met maar 2,3% per jaar. Dat is een aanzienlijk lager percentage dan het historisch gemiddelde van 3% per jaar.

Veiligheid voor alles

Na de vorige renteverlaging door de Federal Reserve zetten de markten tijdens de toelichting op het rentebesluit door Jerome Powell direct een duikvlucht in. Hoe je het ook wendt of keert, de Amerikaanse economie bevindt zich in niet aan het begin van een opgaande cyclus. Die groeit immers al weer ruim tien jaar. Er wordt her en der wel gesteld dat vooral cyclische aandelen erg goedkoop zijn geworden en defensieve aandelen juist erg duur. Maar is het wel verstandig om zover in een opgaande cyclus nog in cyclische aandelen te beleggen? Beleggers denken er het hunne van getuige de recente rally’s in met name obligaties en defensieve waarden.

Historisch blijken vooral kwaliteitsaandelen met een aantrekkelijk dividend het goed te doen in een fase waarin de economie begint te vertragen. Beleggers hebben daarnaast duidelijk een voorkeur voor grote bedrijven. Dat is op zich opmerkelijk omdat je eerder zou denken dat juist kleinere bedrijven van een lagere rente zouden moeten kunnen profiteren. Maar beleggers kiezen voor zekerheid. Dat valt ook op te maken uit de toegenomen populariteit van de andere welbekende veilige havens. Dat uit zich in de stijgingen van de usual suspects als de Zwitserse frank, de Japanse yen, het goud en het zilver.

Recessie?

Beleggers blijken heel goed door te hebben wat er aan de hand is. Waar centrale banken vroeger pas ingrepen wanneer de economie al in een recessie was beland, proberen ze deze nu juist voor te zijn. Men tracht met andere woorden de lengte van deze opgaande cyclus op te rekken. Beleggers hebben op zich vertrouwen in de centrale bankiers want anders zouden ze nu massaal uitstappen. Anderzijds zijn ze echter op hun hoede wat betreft de eindigheid van deze economische cyclus.

Waarom proberen centrale banken een mogelijke recessie eigenlijk te voorkomen? Een recessie hoort toch bij het systeem. Het schoont op en maakt de weg weer vrij voor nieuwe innovaties dieweer de basis leggen voor de volgende opgaande cyclus. Of is er meer aan de hand? De vorige crisis werd immers veroorzaakt door een loodzware schuldenlast die de economieën wereldwijd het moeras in sleurde. Die schulden zijn nooit verdwenen. Sterker nog, ze zijn alleen maar toegenomen. Een lage of zelfs helemaal geen rente biedt dan een erg verleidelijke oplossing.

Stel je toch eens voor, je bent een Italiaanse minister van financiën en je hoeft over de uitstaande staatsschuld van €2.300 miljard geen of bijna geen rente meer te betalen. Wat te denken van de Verenigde Staten met een tien keer hogere staatsschuld? Schuldenprobleem? Hoezo? Waar dan?

Martine Hafkamp is directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.