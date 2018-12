Producentenprijzen China zwakken opnieuw af

De producentenprijzen stegen vorige maand met 2,7 procent op jaarbasis, na een stijging met 3,3 procent in oktober. Dat is de zwakste stijging van de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten in ruim twee jaar.

De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld gingen in november met 2,2 procent omhoog op jaarbasis, tegen 2,5 procent in de maand ervoor.