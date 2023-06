Premium Het beste van De Telegraaf

Column: partnerverklaring kan samenwoner veel stress besparen

Door Ernst Loendersloot Kopieer naar clipboard

Maastricht - Let op als je samen met je partner in zijn of haar koopwoning gaat wonen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.