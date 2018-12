KLM onder vuur om ’no-shows’

„KLM moet onmiddellijk stoppen met dit zogeheten no-showbeleid, waarmee ze reizigers onrechtmatig op kosten jaagt. Dat moet uit de voorwaarden, want ze hebben recht op vervoer”, schrijft de bond in een juridische brief. Het ultimatum loopt morgen af.

De Consumentenbond krijgt naar eigen zeggen regelmatig klachten. „Zo meldde een Nederlandse reiziger dat hij wegens ziekte onverwachts niet met de rest van zijn gezin kon vliegen naar München. Hij volgde een dag later met een andere vlucht. Bij de terugreis bleek dat KLM deze vlucht ook had geannuleerd. Pas na bijbetaling van 250 euro kon hij mee. Dat zijn verboden praktijken”, aldus een woordvoerster van de bond.

KLM heeft de brief met het ultimatum ontvangen en ’bestudeert’ deze, zegt de maatschappij in een reactie. „Het komt vaker voor dat passagiers zich melden over ons no-showbeleid. Maar dat is toch heel duidelijk in onze verkoopvoorwaarden opgenomen.”

’Belachelijk’

De Consumentenbond spreekt met name KLM aan, „omdat die een van de meest nadelige regelingen heeft. KLM rekent belachelijke meerkosten, ook al hebben reizigers goede redenen om een vlucht niet te halen.”

De advocaat van de Consumentenbond stelt vast dat de ’no-showclausule’ in strijd is met de wet. „Die verstoort het evenwicht tussen de rechten en plichten van een vliegreis ten nadele van de passagier fors. Het is dus een misleidende en oneerlijke handelspraktijk.”