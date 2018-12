Japanse economie krimpt harder dan voorzien

Ook bleek dat de bedrijfsuitgaven flink zijn teruggevallen. De economie kromp op jaarbasis met 2,5 procent in de periode tot en met september. Dat is de sterkste economische terugval in meer dan negen jaar tijd. Uit een eerste raming kwam nog een krimp van 1,2 procent naar boven, terwijl economen in doorsnee rekenden op een krimp van 2 procent.

Verwacht wordt dat er in het huidige kwartaal en begin volgend jaar sprake zal zijn van herstel. Als grote risico's worden echter de internationale handelsspanningen en de groeivertraging in China, de belangrijkste handelspartner van Japan, gezien.