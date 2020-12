Werkvraag: mag mijn baas me ontslaan als ik tijdens oud en nieuw in de cel beland?

Opgebiecht

’Ik durf mijn baas niet te vertellen dat ik de werkdruk nu niet aankan’

Echt, mensen die zeggen dat ze ’dankbaar’ zijn voor het coronavirus en ’nu juist weer even tot zichzelf komen’, kan ik wel wat aandoen. Ik vraag me ook af of ze dat serieus menen, want het is natuurlijk not done om te zeggen dat je het totaal niet trekt.