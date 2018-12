SoftBank blijft bij beursgang ondanks marktdip

Ook stond de koers van SoftBank zelf onder druk, na een grote binnenlandse netwerkstoring. Maar SoftBank blijft vertrouwen houden en pinde de introductieprijs voor de tak vast op 1500 yen (11,60 euro) per aandeel. Dat is gelijk aan de voorlopige introductieprijs en levert de beursgang het bedrijf omgerekend bijna 19 miljard euro op. Het is overigens voor het eerst dat een bedrijf dat in Tokio naar de beurs gaat geen bandbreedte afgeeft, maar een vaste introductieprijs noemt.

De handel begint 19 december.