Duizenden klanten willen winkelen bij Ikea: reserveringssite ligt plat

Volgens Ikea probeerden duizenden klanten tegelijkertijd een afspraak te maken. „Vanaf het moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen”, zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is.

Stabiliseren

Ikea werkt aan het stabiliseren van de server, zegt de woordvoerster. „We blijven de komende uren en dagen stappen nemen om de server verder te stabiliseren.” De afspraken die al geboekt zijn, blijven gewoon staan. Per tijdslot kunnen vijftig klanten tegelijk komen winkelen. De tijdslots duren 45 minuten en winkelen moet alleen.

De overheid besloot vorige week om het maximumaantal klanten in een winkel te verhogen. Dat maakte het voor Ikea, dat heel grote winkels heeft, interessant om ook te gaan meedoen met shoppen op afspraak. Eerst mochten er nog maximaal twee klanten per verdieping in een winkel zijn. Dat was voor Ikea te weinig om de deuren weer te openen. Maar met ingang van dinsdag wordt ook gekeken naar vloeroppervlak. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.