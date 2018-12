Ook BP krijgt klimaatresolutie aan broek

Londen - Na Shell krijgt ook het Britse BP een klimaatresolutie van vereniging Follow This aan zijn broek. Het is voor het eerst dat de klimaatactivistische aandeelhouder zich op een andere oliemaatschappij richt. Follow This koopt aandelen in de gas- en oliemaatschappijen zodat het die resoluties kan indienen. De milieugroepering denkt er ook over om ExxonMobil en Chevron aan te pakken, maar doet dit alleen als het geen andere groeperingen in de weg zit.