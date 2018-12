Sterke afzwakking groei Turkse economie

De economische groei kwam uit op 1,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de zwakste groei sinds 2016. In het tweede kwartaal ging de economie van Turkije nog met een bijgestelde 5,3 procent vooruit. Op kwartaalbasis was zelfs een krimp met 1,1 procent te zien.

De fors gedaalde waarde van de lira en de stijgende rente zorgden voor druk op de consumentenbestedingen en de bedrijfsinvesteringen. Wel zat de export van Turkije flink in de lift dankzij de zwakkere lira.