AEX op laagste punt in bijna 2 jaar

De AEX-index eindigde 1,7% lager op 495,31 punten. Afgelopen donderdag zakte de graadmeter ook al onder de grens van 500 punten. De Midkap kachelde 3% achteruit naar 646,1 punten. De koersenborden in Parijs (-1,5%) en Frankfurt (-1,7%) eindigden eveneens met stevige verliezen.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) is de onzekerheid over de Brexit vandaag toegenomen door het uitstel van de stemming in het Lagerhuis over de Brexit-deal. „En als beleggers ergens een broertje dood aan hebben, dan is het onzekerheid”, zei Wiersma.

Wall Street koerste 0,4% tot 1,4% lager. De opgelaaide zorgen over een mogelijke escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS droegen bij aan die verliezen. De commotie rond de arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada heeft het pessimisme weer aangewakkerd. Het Witte Huis benadrukte afgelopen weekend voor 1 maart een handelsakkoord te willen bereiken met China en anders nieuwe handelstarieven te gaan invoeren.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, is het richting het einde van het jaar van belang dat de rust zal terugkeren en de aandelenmarkten gaan stabiliseren. „Vanaf de start van volgend jaar kunnen beleggers dan weer met frisse moed beginnen.”

Hoofdstrateeg Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock Nederland verwacht dat Europese en Amerikaanse aandelen in 2019 een lichte plus zullen laten zien na het negatieve beursjaar 2018. Naast risico’s als het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Brexit ziet Daalder ook kansen voor beleggers in 2019. „De meeste aandelencategorieën zijn dit jaar goedkoper geworden”, benadrukt de strateeg van BlackRock, dat wereldwijd circa $6400 miljard beheert. Ook de aantrekkende Chinese economie en de aantrekkelijke waardering van aandelen uit opkomende landen bieden kansen, aldus Daalder.

In de geheel roodgekleurde AEX sloot Altice Europe de rij. De Franse kabel- en telecomaanbieder maakte een duikeling van 7,9%. Altice Europe kampte met de naweeën van een negatief analistenrapport van Moody's. Branchegenoot KPN werd 2,3% afgewaardeerd. Verzekeraar Aegon stond ook onder druk en werd 3,6% minder waard.

De terugval van de olieprijs bezorgde Royal Dutch Shell een verlies van 2,5%. Vopak gleed 1% weg ondanks dat Macquarie zijn aanbeveling voor het tankopslagbedrijf opschroefde.

Bij de middelgrote fondsen liep gespecialiseerd staalconcern AMG tegen een dreun van 9,2% aan in reactie op de terugval van de staalprijzen naar het laagste niveau sinds halverwege 2017. Baggeraar Boskalis (-6,1%), bodemonderzoeker Fugro (-6,3%) en pakjesbezorger PostNL (-6%) leden eveneens gevoelige verliezen.

Beursintermediair Flow Traders dook 2,3% omlaag na het onverwachtse vertrek van financieel directeur Marcel Jongmans.

Ingenieurskantoor Arcadis kreeg een tik van 3,6% om de oren. Bouwer BAM werd 6,7% omlaag getimmerd.

