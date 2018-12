FNV gaat deze week in actie komen bij PostNL

De drie bonden vinden het ook een brug te ver om juist in de drukke periode rond kerst en oud en nieuw acties te organiseren. Die kunnen PostNL dusdanig hard raken dat ook de werkgelegenheid bij het bedrijf in gevaar komt, waarschuwen ze in een gezamenlijke brief aan hun leden.

FNV overlegt nog met leden over de precieze omvang en lengte van de stakingen. Later deze week wordt bekend waar postbezorgers het werk neerleggen.

Andere betrokken bonden vinden het nog te vroeg voor stakingen. ,,Het is veel te snel om na vijf uur onderhandelen naar het actiemiddel te grijpen'', zei Anselma Zwaagstra van CNV. Ook BVPP en VHP2 zien meer heil in een hervatting van het overleg met PostNL aanstaande woensdag.