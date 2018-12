Column: Beleggingsadvies via de fiscus en de media

De afgelopen week was het weer een aantal keren raak. Er wordt natuurlijk nogal wat ruis gecreëerd. Een radio-interview waarin geknipt wordt of waarin er in 1 zin stelling genomen moet worden waardoor de nuance ontbreekt. Nog mooier zijn de volkomen adviezen, eigenlijk meningen, gebaseerd op zaken die gevoelig liggen voor de publieke opinie. Beleggen en kosten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, kosten maken betekent immers minder winst en kosten zijn, in tegenstelling tot winst, wel calculeerbaar. Kosten liggen dus erg gevoelig.

Lage kosten

Dit laatste werd een week geleden aangehaald door te stellen dat een belegger de beleggingen beter zelf kan doen; dan worden er een heleboel kosten bespaard. Dat klopt. Het zelf beleggen kan tegenwoordig voor een appel en een ei. De twee andere vormen van beleggen: Advies of Vermogensbeheer brengen extra kosten met zich mee. Alleen de vraag is of het in de praktijk ook echt goedkoper is of dat in dit geval goedkoop duurkoop kan zijn? Bij een dergelijke stelling moeten ook wel alle kosten meegenomen worden en de vraag is in hoeverre de te maken kosten alleen verrekend dienen te worden met extra rendement of dat daar ook een bepaalde vorm van service tegenover staat?

In ieder geval dienen er geen appels met peren vergeleken te worden. Een beleggingsfonds, bijvoorbeeld een mixfonds, vergelijken met vermogensbeheer is vrij lastig. Bijvoorbeeld dient een beleggingsfonds ook ergens aangehouden te worden en daarvoor moeten kosten gemaakt worden. En wie bedenkt het juiste fonds en geeft daar vervolgens ook opvolging aan. Het meest fantastische fonds nu hoeft helemaal niet meer zo fantastisch te zijn over drie jaar.

Een andere mooie vondst was een stelling dat een bepaalde vermogensbeheerdienstverlening in de Verenigde Staten veel goedkoper is dan hier. Dus dat moet je dan maar niet doen; de schrijver adviseert als alternatief het zelf te doen. Tja, met massa kan alles goedkoper. En als het identiek is zou ik gewoon een beleggingsrekening in de Verenigde Staten openen. In de praktijk is dit laatste wel een beetje lastig.

AEX veilig volgens Fiscus

En dan van de week de Belastingdienst die een van de meest riskante indexen van de wereld, de AEX-index, als beleggen met weinig risico bestempelt. Door mijn stelling ben ik nu ook even ongenuanceerd. Natuurlijk is dat niet de hele uitleg, maar dat is wel hetgeen de pers haalt; of hetgeen het publiek uit de tekst destilleert. Vervolgens moet een beleggingsexpert, eigenlijk een journalist, hier tekst en uitleg over geven op de radio. In een paar korte zinnen geeft hij de kromheid van de stelling van de Belastingdienst weer. De vraag in hoeverre er geknipt is in het interview; want als luisteraar kan er weer uit zijn tekst gehaald worden dat je nooit moet gaan beleggen, veel te risicovol. Hem kennende zou hij dat niet zo snel zeggen, zijn brood komt immers van de belegger en het druist ook in tegen alle logica. Wel moet zeker voorkomen worden dat de niet-belegger denkt dat beleggen te allen tijde kan leiden tot hoge rendementen.

Beleggingsadvies

De conclusie is eenvoudig. Ook al wordt er iets geroepen of geschreven door toonaangevende instanties; het is nog geen beleggingsadvies. Het is niet voor niets dat er strenge richtlijnen zijn binnen de vermogensbeheer- en adviesbranche. Omdat iets goedkoop of juist duur is, iets wel of niet doen, is geen reden. Daarnaast zijn er drie varianten van beleggen: doe-het-zelf, advies en beheer. Alle drie met de eigen kenmerken en doelgroep; de keuze hiervan moet zeker ook niet op kosten gemaakt worden. En als laatste: wanneer de belastingdienst beleggingsadviezen gaat geven dan zou je wellicht wel kunnen stellen dat het advies duur betaald wordt!

Tjerk Smelt, DSI Beleggingsadviseur

Indexus, experts in indexbeleggen

