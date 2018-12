Een op vijf huishoudens heeft betalingsproblemen

Een op de vijf Nederlandse huishoudens kan de rekeningen niet op tijd betalen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Maar liefst 21% van de huishoudens heeft problemen om alle rekeningen op tijd te betalen. Dat zijn 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Van hen heeft de helft ernstige problemen, wat betekent dat zij regelmatig huur of hypotheek te laat betalen, er loonbeslag is gelegd of de energie is afgesloten.