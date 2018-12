Obligatie worstelt in storm

Als belegger word je momenteel stilaan richting obligaties geduwd. Het doorgaans koele Zwitserse Pictet, dat zo’n €450 miljard aan verzekerings- en pensioengeld belegt, meldde deze week in 2019 minder in aandelen te beleggen en meer obligaties te kopen. Vanwege „de onzekerheid op de financiële markten en een vertragende wereldeconomie”, aldus Pictet.

„De economie komt inderdaad aan het einde van de cyclus met sterke groei. Door de dalende aandelenbeurzen kan er een vlucht richting obligaties komen”, voorziet strateeg Judith Sanders bij ABN Amro.

Judith Sanders van ABN Amro: Draai richting obligaties mogelijk. Ⓒ ABN AMRO

De obligaties, leningen met een gegarandeerde vaste rentevergoeding of coupon, hebben afgelopen decennia gemiddeld een lager maar stabiel inkomen dan aandelen geboden. Deze markt verdrievoudigde tot zo’n $700 biljoen aan verhandelde stukken per dag. Tegen $200 biljoen aandelen, aldus sectorbureau SIFMA.

’Het wordt moeilijk’

Bij een ultra lage rente die de ECB sinds 2008 mogelijk maakt, zijn overal nieuwe staats- en bedrijfsobligaties in de markt gezet. De rentestijgingen die centrale banken hebben aangekondigd beteken voor beleggers dan verlies op hun schuldbewijzen. Niemand wil jouw ooit gekochte schuldpapier met een rente van bijvoorbeeld 1%, als zij dezelfde obligatie voor 1,5% rentevergoeding of meer kunnen inslaan.

Jeroen Blokland van Robeco: Amerikaanse staatsobligatie van 3,5% is heel netjes. Ⓒ ROBECO

„Aanbieders moeten bij dit economische vooruitzicht het eerlijke verhaal vertellen”, zegt portefeuillemanager Jeroen Blokland van obligatiespecialist Robeco. „Het wordt moeilijk om hetzelfde rendement in obligaties te behalen als je in aandelen afgelopen jaren hebt gekregen. Zeker in de eurozone.”

Voor verdiensten blijven aandelen komende tijd nog favoriet, ondanks het koersverlies. Obligaties troeven de inflatiestijging, en wat particulieren netto overhouden, nauwelijks af. De obligaties hebben voor beleggers echter een belangrijk ander doel, zegt Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggen bij ABN Amro Private Bank.

„Ze zorgen voor steun, naast risicospreiding. Markten zijn nu heel volatiel en dan bieden obligaties daarin goed tegenwicht. Bij staatsobligaties is, anders dan bij aandelen, de kans op wanbetaling en faillissement veel kleiner. Beleggers kunnen ook voor cash kiezen. Maar dat levert niets aan rendement op.”

Naar staatsobligaties draaien

De meeste Nederlandse particuliere beleggers zitten via fondsen in obligaties. Als zij gaan beleggen, krijgen ze standaard de vraag „hoeveel risico wilt u nemen?”, om hun risicoprofiel te kunnen bepalen. Enkelingen kiezen het meest agressieve profiel, vol aandelen. In andere portefeuilles zitten altijd obligaties bedoeld voor risicodemping.

Mary Pieterse-Bloem: Van bedrijfsobligaties doorschuiven naar veiliger staatsobligaties. Ⓒ ABN AMRO

„De meeste Nederlanders beleggen via fondsen ook in obligaties, zonder het misschien te weten”, zegt Pieterse-Bloem, tevens bijzonder hoogleraar financiële markten bij de Erasmus School of Economics. „Dat is ook verstandig, omdat je je risico’s moet spreiden. Dus we adviseren, nu er meer risico’s komen en de rentes iets oplopen, als je risicovollere bedrijfsobligaties met een hoger rendement hebt, die wat in te ruilen voor veilige staatsobligaties.”

Toprendementen van aandelen van 10 tot 20% zul je in staatsobligaties zelden vinden. Amerikaanse tienjaars staatsobligaties, wereldwijd de veiligste, geven 3% rente. „Met dalende beurzen worden die erg interessant als toevoeging”, stelt Pieterse-Bloem.

Amerikaans papier gewilder

Amerikaanse treasuries zijn met 3% altijd beter dan de spaarrentes. „Dan moet je als Nederlandse belegger wel het dollarrisico op de koop toe durven te nemen”, waarschuwt zij. Particulieren zullen volgens alle marktvorsers tussen de staatsobligaties vooral die van opkomende markten interessant vinden, zij het met meer risico’s. Particulieren kunnen relatief goedkoop trackers of etf’s op deze staatsschulden kopen.

Italiaanse staatsschuld gaat vanwege de begrotingscrisis in Rome als hete aardappel rond, maar kan interessant worden als beleggers denken dat het tot een akkoord komt, zegt Blokland van Robeco. „Spaanse staatsobligaties doen het met minder risico ook goed net als recent de Amerikaanse. Als dat je 3,5% oplevert in 2019 en 2020 is dat keurig.”

Bedrijven zien dat beleggers voor meer veiligheid en staatspapier kiezen. Ze bieden steeds steviger vergoedingen aan als beleggers hun obligaties, bedoeld voor bijvoorbeeld een nieuwe fabriek, willen kopen. Mkb-platforms als NPEX en Nxchange mikken op particuliere beleggers die meer risico nemen.

Groene obligaties in opmars

Kansen voor particuliere beleggers liggen er volgens onderzoeker Morningstar in de obligaties die een groene economie, met windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s helpen financieren. De markt van zogeheten klimaat- en groene obligaties groeit snel.

Eind september zat daar al ruim €1,2 biljoen in. En in Nederland volgens De Nederlandsche Bank een slordige €21 miljard op een totaal van €1712 miljard in de hele obligatiemarkt.

Het kabinet stut die markt. Minister Hoekstra (Financiën) zet de eerste groene AAA-leningen uit voor grote investeringen. Blokland: „Er is genoeg aanbod. Het is voor beleggers in obligaties de komende tijd wel de truc om gedoceerd te gaan schuiven om niet te verliezen.”

Bekijk ook: Ahold Delhaize prijst bod op obligaties